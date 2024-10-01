В «Сириусе» создают наноплатформу для диагностики и терапии рака

Команда ученых Научно-технологического университета «Сириус» работают над созданием новой наноплатформы для эффективной диагностики и лечения онкологии. Она позволит адресно доставлять препараты в опухоль и удалять нездоровые клетки с помощью фотодинамической терапии, сообщает пресс-служба университета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Проект ученых строится на тераностике — это подход, который основан на создании специальных композиций, способных выявлять раковые клетки в крови. Такая система потенциально может замедлить развитие метастазов, которые в большинстве случаев и убивают пациента.

Наноплатформа, разрабатываемая в университете «Сириус», представляет собой альбуминовый бионоситель. Он покрыт компонентами мембран раковых клеток.

«Альбуминовые наноносители были выбраны из-за их высокой биосовместимости и высокого потенциала в преодолении биологических барьеров в организме, а также разрушении при попадании в клетку. Выбор носителя был обусловлен опытом в синтезе и модификации альбуминовых частиц, полученном в реализации другого проекта РНФ в "Сириусе", который завершается уже в этом году»,— объясняет Екатерина Колесова.

Эти частицы обладают интересными свойствами. Они могут «подсвечивать» раковые клетки и делать их хорошо заметными при проведении диагностики. Также они генерируют активные формы кислорода, от которых вредные клетки гибнут. Научная группа предполагает, что этот механизм может программировать гибель раковой клетки, не затрагивая при этом здоровые.

Александра Каверина