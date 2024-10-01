Ростовская «Глория Джинс» создает IT- компанию

Донской производитель одежды «Глория Джинс» зарегистрировал IT- компанию ООО «Джиджей Тех» (GJ Tech). Об этом со ссылкой на «СПАРК-Интерфакс» пишет издание «Ведомости Юг».

Представитель Gloria Jeans рассказал «Ведомостям», что появление «дочки» связано со взятым компанией курсом на цифровизацию всех процессов. Сперва digital-продукты будут разрабатывать для внутреннего пользования, однако со временем GJ будет готова «предложить их рынку».

Гендиректором новой компании стал Элвин Рахманкулов, нынешний старший вице-президент по аналитике и технологиям Gloria Jeans.

Дмитрий Ковалевский