Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ростовская «Глория Джинс» создает IT- компанию

Донской производитель одежды «Глория Джинс» зарегистрировал IT- компанию ООО «Джиджей Тех» (GJ Tech). Об этом со ссылкой на «СПАРК-Интерфакс» пишет издание «Ведомости Юг».

Представитель Gloria Jeans рассказал «Ведомостям», что появление «дочки» связано со взятым компанией курсом на цифровизацию всех процессов. Сперва digital-продукты будут разрабатывать для внутреннего пользования, однако со временем GJ будет готова «предложить их рынку».

Гендиректором новой компании стал Элвин Рахманкулов, нынешний старший вице-президент по аналитике и технологиям Gloria Jeans.

Дмитрий Ковалевский

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...