В Самарской области эпидпорог по ОРВИ среди жителей 15 лет и старше превышен на 117,8%

За минувшую неделю в Самарской области было выявлено более 19,8 тыс. зараженных ОРВИ. Показатель на десять тыс. человек населения составил 63,1. Это выше эпидпорога на 49,9%, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

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«Превышение эпидпорога отмечено в возрастной группе 15 лет и старше на 117,8%»,— говорится в сообщении.

По сравнению с предыдущим периодом заболеваемость ОРВИ в Самарской области среди совокупного населения выросла на 17,5%. Также в регионе зарегистрирован рост заболеваемости среди жителей в возрасте трех — шести лет (на 36,9%), семи — 14 лет (на 6,3%), 15 лет и старше (на 19,6%).

В настоящее время в Самарской области циркулирует парагрипп, аденовирусы, риновирусы, сезонные коронавирусы и COVID-19. Также зарегистрированы единичные случаи РС-вирусов.

Георгий Портнов