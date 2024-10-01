В Самарской области эпидпорог по ОРВИ среди жителей 15 лет и старше превышен на 117,8%
За минувшую неделю в Самарской области было выявлено более 19,8 тыс. зараженных ОРВИ. Показатель на десять тыс. человек населения составил 63,1. Это выше эпидпорога на 49,9%, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
«Превышение эпидпорога отмечено в возрастной группе 15 лет и старше на 117,8%»,— говорится в сообщении.
По сравнению с предыдущим периодом заболеваемость ОРВИ в Самарской области среди совокупного населения выросла на 17,5%. Также в регионе зарегистрирован рост заболеваемости среди жителей в возрасте трех — шести лет (на 36,9%), семи — 14 лет (на 6,3%), 15 лет и старше (на 19,6%).
В настоящее время в Самарской области циркулирует парагрипп, аденовирусы, риновирусы, сезонные коронавирусы и COVID-19. Также зарегистрированы единичные случаи РС-вирусов.