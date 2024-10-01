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Должностные лица «СВГК» оштрафованы на 480 тыс. рублей по 12 административным делам

Должностные лица ООО «СВГК» признаны Самарским УФАС виновными в рамках 15 административных дел по ч.ч. 1, 2 ст. 9.21 КоАП РФ (нарушение порядка подключения). Об этом сообщили в прокуратуре Новокуйбышевска.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В ходе прокурорской проверки выявлено нарушение сроков исполнения обязательств более чем по 30 заключенным договорам о подключении.

Административные дела возбуждены прокурором города. По результатам их рассмотрения областным УФАС виновным назначены наказания в виде штрафа в размере 40 тыс. руб. по 12 административным делам (всего 480 тыс. руб.) и в виде предупреждения — по трем делам. 

Кроме того,  прокуратурой города внесено представление об устранении нарушений в адрес руководителя ООО «СВГК», которое находится на рассмотрении.

Сабрина Самедова

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