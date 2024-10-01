Ульяновский автомобильный завод второй раз за год повышает зарплату

С 1 ноября 2024 года Ульяновский автомобильный завод (ООО «УАЗ») года повышает часовые тарифные ставки и должностные оклады работников на 5%. Соответствующий приказ был подписан 24 сентября, отметила в корпоративном телеграм-канале пресс-служба предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

Предыдущее повышение зарплаты на автозаводе произошло в марте текущего года. Тогда она была увеличена на 10%. Таким образом, в 2024 году суммарно зарплата сотрудников УАЗа вырастет на 15,5%.

Как отмечается в сообщении, за последние четыре года общая сумма роста заработной платы сотрудников УАЗ превысила 80%.

Андрей Сазонов