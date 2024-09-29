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В Верхнем Тагиле при пожаре погибли два человека

В Верхнем Тагиле (Свердловская область) при пожаре погибли два человека, по предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем, сообщили в ГУ МЧС Свердловской области.

Фото: пресс-служба МЧС Свердловской области

Фото: пресс-служба МЧС Свердловской области

«Огнем уничтожены дом и надворные постройки на общей площади 150 квадратных метров», — говорится в сообщении с уточнением, что в тушении пожара участвовали 10 человек и три единицы техники.

По предварительной информации МЧС, дом не был оснащен автономным пожарным извещателем. «Погибшими оказались двое взрослых мужчин, один из которых являлся хозяином дома, а другой находился у него в гостях», — рассказал начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

Мария Шараева

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