В Верхнем Тагиле при пожаре погибли два человека

В Верхнем Тагиле (Свердловская область) при пожаре погибли два человека, по предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем, сообщили в ГУ МЧС Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба МЧС Свердловской области Фото: пресс-служба МЧС Свердловской области

«Огнем уничтожены дом и надворные постройки на общей площади 150 квадратных метров», — говорится в сообщении с уточнением, что в тушении пожара участвовали 10 человек и три единицы техники.

По предварительной информации МЧС, дом не был оснащен автономным пожарным извещателем. «Погибшими оказались двое взрослых мужчин, один из которых являлся хозяином дома, а другой находился у него в гостях», — рассказал начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

Мария Шараева