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В Екатеринбурге подрядчик выплатит 20,6 млн рублей за вывоз снега с нарушениями

Арбитражный суд взыскал в пользу уральского Росприроднадзора 20,6 млн руб. с подрядчика, который с нарушениями вывозил снег из Кировского района Екатеринбурга, сообщили в Свердловском отделении Российского экологического общества (РЭО).

Фото: Свердловское отделение РЭО

Фото: Свердловское отделение РЭО

По данным ведомства, после вывоза снега МБУ «Кировский дорожно-эксплуатационный участок» отходы от уборки улиц попадали за границы полигона — вредные химикаты оказались в почве и в грунтовых водах. В 2023 году руководитель регионального отделения РЭО, депутат гордумы Алексей Вихарев инициировал осмотр полигона — сотрудники дорожно-эксплуатационного управления (ДЭУ) пообещали устранить нарушения и заняться эковозрождением почв. «Сегодня решение Арбитражного суда доказало, что верить словам некоторых чиновников — нельзя! К сожалению, пока так»,— сказано в сообщении.

Согласно информации Алексея Вихарева, на март прошлого года полигон принял примерно 104 тыс. тонн снега — точных расчетов не было, так как взвешивание происходило на разных весовых станциях, при этом отследить, кто и сколько раз привозил снег на полигон, можно только запросив сведения о маршрутах из системы ГЛОНАСС, но лишь относительно тех машин, которые есть на балансе ДЭУ.

Ирина Пичурина

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