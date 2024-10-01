В Сочи 2 октября проверят работу системы оповещения о ЧС

В среду, 2 октября, в Сочи проверят готовность системы оповещения о чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В 10:40 жители и гости города услышат звуковой сигнал «Внимание всем!». Он предупреждает о возможной опасности. В этом случае нужно включить телевизор на один из 10 каналов первого мультиплекса или настроить радиоприемники на «Радио России» для получения информации. Перехват телерадиотрансляции начнется в 10:43.

Систему оповещения будут проверять 2 октября по всей России. Власти просят всех сохранять спокойствие.

Ранее сообщалось, что в Сочи местные жители и гости города услышали сигнал тревоги. Сотрудники МЧС объяснили, что это была проверка пожарной сигнализации.

Мария Удовик