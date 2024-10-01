Экспорт зерновых из Ростовской области снизился на 24%

Ростовская область стала поставлять на внешний рынок на 24% меньше зерновых культур в 2024 году. Как сообщает «РБК Ростов» со ссылкой на министра сельского хозяйства региона Константина Рачаловского, одной из причин снижения показателей стали майские заморозки и июньская засуха.

«Негативно сказываются последствия чрезвычайных ситуаций — недобор урожая, а также уход с рынка крупнейшего зернового трейдера, на долю которого в 2023 году приходилось порядка 49% от общеобластного экспорта зерна», — рассказал господин Рачаловский на экспортном совете при губернаторе.

По версии издания, речь идет о крупном донском трейдере ТД «РИФ», прекратившем экспортную торговлю в июле этого года. В интервью РБК бенефициар компании Петр Ходыкин рассказывал, что торговое судоходство стало для его бизнеса невыгодным, поскольку суда стали задерживать в портах на 20-30 суток.

Согласно информации портала «ПроЗерно», с июля 2023 года по май 2024 года зернотрейдер экспортировал на внешние рынки почти 9,2 млн тонн зерна или 14,3% общероссийского объема.

При учете того, что целевой показатель экспорта продукции АПК в текущем году составляет $5,3 млрд, Константин Рачаловский сообщил, что сегодня отставание по отгрузке продовольствия составляет 12%.

Дмитрий Ковалевский