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«Росгосстрах» в Ростовской области застраховал здоровье метрологов на 592 млн рублей

Филиал «Росгосстраха» в Ростовской области заключил договор добровольного медицинского страхования с одним из предприятий, осуществляющих метрологический контроль за соблюдением требований, установленных техническими регламентами.

В комплексную программу ДМС входит амбулаторно-поликлиническое обслуживание застрахованных, вызов врача на дом, стоматология, плановая и экстренная госпитализация. Благодаря страхованию, более 70 сотрудников этого предприятия получат возможность решать проблемы со здоровьем в ведущих лечебных учреждениях Ростовской области.

«Добровольное медицинское страхование — важная часть социального пакета, отличающая ответственного работодателя, — говорит директор филиала «Росгосстраха» в Ростовской области Дмитрий Есипов. — Даже в крайне непростой экономической ситуации и в условиях порой вынужденной оптимизации расходов, ценящие свой коллектив руководители стремятся сохранить для людей возможность пользоваться более широкими и комфортными программами защиты здоровья. Опыт нашей компании, входящей в пятерку лидеров российского рынка ДМС, позволяет поддержать тех, кто понимает важность инвестиций в здоровье персонала — мы способны предложить корпоративным страхователям индивидуальные программы медицинских услуг, которые в полной мере учитывают их пожелания и финансовые возможности. Мы уже работали с этим предприятием, страхуя здоровье его работников. Я уверен, что и дальше мы исполним все свои обязательства по договору, обеспечив сотрудникам нашего страхователя медицинское обслуживание должного уровня».

В Ростовской области действует филиал ПАО СК «Росгосстрах», который включает 14 универсальных офисов продаж и агентских центров, а также Региональный центр урегулирования убытков в Ростове-на-Дону.

ПАО СК «Росгосстрах» — флагман отечественного рынка страхования, дочерняя компания банка «Открытие», входит в Группу ВТБ. На территории Российской Федерации действуют около 1500 представительств компании. 6 октября 2023 года система «Росгосстрах» отметила 102 года со дня своего создания. www.RGS.ru

ПАО «Росгосстрах»

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