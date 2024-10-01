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В массовом ДТП в Нефтюганске пострадал водитель грузовика

Во время массового ДТП с автобусом, легковым и грузовым автомобилями в Нефтюганске (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) пострадал водитель грузовика, сообщили в окружной Госавтоинспекции.

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Фото: ГИБДД Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

Фото: ГИБДД Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

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Фото: ГИБДД Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

Фото: ГИБДД Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

Инцидент произошел 30 сентября около 19:09 на улице Транспортная. По предварительным данным, 56-летний водитель автобуса НЕФАЗ не предоставил преимущество в движении во время проезда на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог и столкнулся с грузовым автомобилем MAN, который ехал во встречном направлении по главной дороге. От удара грузовик отбросило на стоящую легковую машину Mazda. В результате аварии водитель MAN получил травмы.

Ранее в результате ДТП в поселке Междуреченский в ХМАО пострадали два 11-летних мальчика на велосипедах, которые не предоставили преимущество в движении автомобилю, они получили травмы.

Ирина Пичурина

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