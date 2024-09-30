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В Югре водитель машины сбил двух детей на велосипедах

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) в результате ДТП в поселке Междуреченский пострадали два 11-летних мальчика на велосипедах, сообщила региональная Госавтоинспекция.

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Фото: ГИБДД Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

Фото: ГИБДД Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

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Фото: ГИБДД Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

Фото: ГИБДД Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

Авария произошла 29 сентября около 16:48. По предварительным данным, во время проезда через нерегулируемый перекресток 35-летний водитель ВАЗ сбил велосипедистов, которые ехали по второстепенной дороге и не предоставили преимущество в движении автомобилю. В результате происшествия оба ребенка получили травмы.

Ранее в Тюмени автомобиль Chevrolet сбил 11-летнего мальчика на велосипеде, который пересекал парковку, но движущуюся машину не увидел из-за припаркованных автомобилей, он получил ушибы.

Ирина Пичурина

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