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В Тюмени построят восемь новых пожарных депо

На территории Тюмени планируют построить восемь новых пожарных депо, передает «РБК Тюмень» со ссылкой на МЧС Тюменской области. Стоимость проектно-изыскательских работ по первым трем объектам составит 12,3 млн руб.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как сообщили в ведомстве, сейчас для депо на участке «Плехановский» разрабатывается проектная документация — его собираются построить в 2024-2026 годах, также согласованы задания на проектирование депо на участках «Новопатрушевский» и «Березняковский» на ул. Исетская. Еще пять пожарных частей построят в районе Комарово на Червишевском тракте, на Салаирском тракте, на улицах Ямская и Гагарина, в Березняках. Их строительство должно сократить время прибытия первых подразделений пожарной охраны к месту вызова.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил о планах построить семь пожарных депо на территории региона до 2026 года и установить почти 700 уличных пунктов оповещения до 2030 года.

Ирина Пичурина

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