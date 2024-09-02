В Свердловской области до 2026 года планируют построить семь пожарных депо

На территории Свердловской области до 2026 года планируют построить семь пожарных депо. Об этом сегодня, 2 сентября, сообщил губернатор Евгений Куйвашев во время встречи с главой МЧС Александром Куренковым. Кроме того, до 2030 года в регионе планируется установить почти 700 уличных пунктов оповещения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время встречи с главой МЧС Александром Куренковым

Фото: Информационный портал Свердловской области Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время встречи с главой МЧС Александром Куренковым

Фото: Информационный портал Свердловской области

По словам губернатора Куйвашева, в 2023 году штатную численность работников противопожарной службы увеличили на 175 единиц. Планируется, что ежегодно в течение четырех лет их численность будут увеличивать на 100. Кроме того, за два года на покупку спецтехники и оборудования выделено более 500 млн руб. Финансирование первичных мер пожарной безопасности муниципалитетов увеличили в четыре раза — до 817 млн руб.

«Вы знаете, как работает Министерство. У нас, конечно же, нет разницы между субъектовой и федеральной пожарной охраной, мы продолжаем плечом к плечу выполнять единые задачи государства»,— сказал глава МЧС Куренков.

На территории области находятся более 1,7 тыс. электросирен и свыше 4 тыс. громкоговорителей. Отмечается, что при этом половина сирен и более 80% громкоговорителей уже включены в систему централизованного оповещения. По данным регионального правительства, с учетом дополнительных средств — уличных пунктов, информационных экранов в общественном транспорте, оповещения через цифровое телевидение и операторов сотовой связи — охват населения достигает 100%.

Полина Хабарова