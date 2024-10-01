В Морозовске осуждены подпольные производители сигарет

Морозовский районный суд Ростовской области вынес приговор в отношении Руслана Хута и Идимурода Саидова за производство и хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Установлено, что обвиняемые в январе 2023 года организовали в Морозовске подпольный цех по производству сигарет. Они не маркировали табачные изделия и хранили их для дальнейшего сбыта. Вся продукция была изъята, ее рыночная стоимость оценивается в 17,9 млн руб.

Идимурод Саидов приговорен к двум годам колонии строгого режима.

Руслан Хут также признан виновным по другому уголовному делу об организации группы для незаконного пребывания мигрантов на территории РФ с целью совершения преступлений. Суд назначил ему три года и восемь месяцев колонии общего режима.

Анастасия Казуков