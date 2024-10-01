К осеннему призыву на срочную службу в армии в Тюменской области создали призывную комиссию. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации, призыв продлится с 1 октября до 31 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Председателем комиссии стал губернатор региона Александр Моор, его заместителем — военный комиссар Тюменской области Сергей Чирков, также в основной состав вошли заместитель начальника полиции по охране общественного порядка в регионе Евгений Козлов, директор областного департамента образования и науки Вероника Ефремова, замдиректора департамента здравоохранения Тюменской области Татьяна Новикова, замдиректора департамента труда и занятости населения региона Ольга Филипенко и другие.

Напомним, к концу 2023 года в Тюменской области во время осеннего призыва на военную службу пошли 1,5 тыс. тюменцев, чаще всего призывников отправляли в части военно-морского флота и военно-воздушных десантных войск, а поиск уклонистов организовали через соцсети, место учебы или работы, налоговую и МВД.

Ирина Пичурина