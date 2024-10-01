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В Тольятти экс-полицейский осужден за взятку от иностранца

Суд вынес приговор бывшему участковому инспектору полиции в Тольятти. Он признан виновным в получении взятки группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура.

Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

Бывший силовик приговорен к семи с половиной годам колонии строгого режима и штрафу на сумму 200 тыс. руб. Также он на пять лет лишился права занимать должности в правоохранительных органах и специального звания «капитан полиции». Приговор не вступил в законную силу.

На процессе выяснилось, что экс-полицейский вместе с коллегой, личность которого следствие не установило, получил в качестве взятки 20 тыс. руб. и две порции кофе. За незаконное вознаграждение он должен был отказаться от привлечения иностранца к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства.

В суде обвиняемый воспользовался ст. 51 Конституции РФ и отказался давать показания. Он не признал свою вину.

Георгий Портнов

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