Полиция Екатеринбурга во время рейда задержала девятерых пьяных подростков

Во время рейдов операции «Улица-подросток» полицейские Екатеринбурга задержали девятерых пьяных подростков, сообщили в городском УМВД. Мероприятия проходили с 23 по 27 сентября.

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Полиция совместно с представителями управления социальной политики Екатеринбурга по всему городу провела рейды, направленные на выявление лиц, совершающих противоправные деяния, особое внимание уделили местам концентрации несовершеннолетних с учетом времени суток. Таким образом, в отделы полиции доставлено 33 несовершеннолетних, из них 14 — за нахождение в общественном месте в ночное время без сопровождения взрослых, девять были пьяными. Кроме того, всего за время операции было проверено 252 подростка, состоящих на профилактическом учете и замеченных ранее за нарушение комендантского часа, проверено 145 человек из их семей.

В период проверок сотрудники ПДН составили 62 административных протокола, из них 41 — за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. По три протокола было составлено за нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, вовлечение несовершеннолетнего в их употребление, нахождение детей в состоянии опьянения и мелкое хищение. Еще восемь протоколов составили за распитие алкоголя в запрещенных местах и один — за появление в общественных местах в состоянии опьянения. Всего за нарушения, связанные с алкоголем, привлекли девять подростков, трех родителей, еще трех граждан — за вовлечение несовершеннолетних в распитие спиртного.

Проведение подобных профилактических рейдов будет продолжено.

Напомним, в сентябре силовики Екатеринбурга провели рейд в Железнодорожном районе по выявлению нелегальных мигрантов. Они выявили и пресекли 22 административных правонарушения: употребление алкоголя в общественных местах, мелкое хулиганство, управление транспортом с тонировкой, а также без водительских прав.

Ирина Пичурина