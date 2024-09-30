Депутат думы Салехарда Роман Арефьев ушел добровольцем на СВО

Депутат гордумы Салехарда (Ямало-Ненецкий автономный округ — ЯНАО) Роман Арефьев заключил контракт с Минобороны РФ и уехал на специальную военную операцию (СВО). Он поступил на военную службу в добровольческое подразделение, сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат думы Салехарда Роман Арефьев

Фото: Пресс-служба отделения партии «Единая Россия» в ЯНАО Депутат думы Салехарда Роман Арефьев

Фото: Пресс-служба отделения партии «Единая Россия» в ЯНАО

Господин Арефьев рассказал, что решил уйти на СВО «после наступления противников на Курскую область». «Перед уходом в зону специальной военной операции необходимо было выполнить взятые на себя обязательства в качестве кандидата в депутаты думы Салехарда»,— добавил он. При этом депутат отметил, что планирует продолжить работу в новом созыве гордумы.

«Делай, что должен, и будь что будет»,— написал господин Арефьев в своем телеграм-канале «Арефьев Zа праVду».

Напомним, ранее депутат свердловского заксобрания Алексей Коробейников ушел добровольцем на СВО. Позже режиссер Никита Михалков обвинил его в спекуляции.

Виталий Красиков