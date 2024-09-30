На Левом берегу в Ростове построят фуд-молл стоимостью 350 млн рублей

В районе стадиона «Ростов Арена» на ул. Левобережной планируют построить самый большой фуд-молл в Ростове стоимостью 350 млн руб. Об этом сообщает газета "Город N".

По данным газеты, в качестве инвестора проекта выступит ООО «Акцепт».

На участке 27 соток планируется возвести двухэтажный объект с эксплуатируемой кровлей. Общая площадь фуд-молла составит около 3,5 тыс. кв. м., в нем смогут располагаться сразу 30 ресторанов.

По внешнему облику здание будет повторять очертания стадиона, оформлением займется модная дизайнерская студия Chado. Открытие запланировано на конец 2025 года.

По данным «kartoteka.ru», ООО «Акцепт» является дочерним по отношению к компании «Югстроймонтаж».

Ева Китаева