На «однушки» в Сочи приходится 48% сделок с недвижимостью

По данным аналитиков федерального девелопера «Неометрия», в августе текущего года почти половина сделок с недвижимостью в Сочи пришлась на однокомнатные квартиры. В прошлом месяце 40% жилья приобрели москвичи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Студии заняли второе место, составив 31% от общего числа покупок. Двухкомнатные квартиры составили 20%, а трехкомнатные — лишь 1%.

Средневзвешенная цена «квадрата» в новых жилых комплексах Сочи достигла 567 тыс. руб. Это на 19% превышает уровень аналогичного периода прошлого года и на 4% больше, чем в начале 2024 года.

Директор департамента аналитики «Неометрия» Ксения Рысенко отметила, что повышенный спрос на студии и однокомнатные квартиры объясняется целями приобретения. Жилье покупают для сезонного проживания, сдачи в аренду и в инвестиционных целях.

Наибольшую долю покупателей составляют жители столицы, которые приобрели 40% всех объектов в августе. Также активно покупают недвижимость на курорте жители Краснодарского края (9%), Самарской (7%) и Свердловской областей, Красноярского края (5%), а также Санкт-Петербурга (4%).

Мария Удовик