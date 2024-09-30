Руководители элеваторов на Ставрополье осуждены за растрату хранимых продуктов

Петровский районный суд Ставрополья вынес приговор двум исполнительным директорам ОАО «Светлоградский элеватор» и ОАО «Зеленокумский элеватор», осужденным за растрату, совершенную группой лиц по предварительному сговору. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов региона, они принесли своим клиентам суммарный ущерб на 620 млн руб. Фамилии осужденных не называются.

Согласно сообщению, в 2017-2018 годах они обязались хранить сельхозпродукцию на элеваторах, однако вместо этого отгружали ее третьим лицам. В числе потерпевших оказались 38 человек.

Руководителя «Светлоградского элеватора» судья приговорил к девяти годам колонии общего режима, а руководителя «Зеленокумского элеватора» лишил свободы на пять лет.

Оба обвиняемых не признали своей вины.

Дмитрий Ковалевский