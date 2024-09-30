До вечера 63 улицам в Сочи отключили свет

В понедельник, 30 сентября, без света остались жители 63 улиц в Сочи. Временные неудобства связаны с плановыми ремонтными работами. Восстановление планирует к 19:00, сообщают Сочинские электросети в своем Telegram-канале.

Без света остались жители улиц Лазурная Долина, Павлика Морозова, Ульянова, Попова и десятков других. С временными неудобствами столкнулись также жители переулков Шоссейный, Амбулаторный, Вертолетный, Вишневый, Юртовский, Мясокомбинатский. До 19:00 света не будет на переулках Рахманинова, Хлебозаводской, Черкесский.

Свет в скором времени вернут в села Гунайка Четвертая, Гунайка Первая, Бжид, Головинка, Солоух и Отрадное. Полный перечень можно найти в Telegram-канале Сочинских электросетей.

Мария Удовик