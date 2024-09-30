В Сириусе создают новые методы лечения депрессии с помощью прозрачных рыбок

Ученый Научно-технологического университета «Сириус» Кирилл Апухтин работает над созданием новых методов лечения депрессии и тревожности. Об этом сообщает пресс-служба университета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Сириуса Фото: пресс-служба Сириуса

Исследование ведется на животных моделях — рыбках зебраданио. Их геном во многом схож с человеческим, при этом рыбки обладают уникальным свойством: они почти полностью прозрачные, что позволяет ученым отслеживать влияние препарата на клетки и ткани.

Проект ученого направлен на создание нового подхода к скринингу нейротропных веществ. Он станет одним из первых в России, так как в стране пока нет развитой системы подобного анализа.

Свои исследования младший научный сотрудник продолжит в одном из ведущих университетов мира — Сиань Цзяотун-Ливерпульский университет в Китае. Он выиграл стипендию Президента России, которые предоставляются для обучения за рубежом. Программа его обучения будет ориентирована на биомедицину, нейробиологию и фармакологию.

Александра Каверина