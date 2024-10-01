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В Екатеринбурге стартовал строительный форум 100+ TechnoBuild

Во вторник, 1 октября, в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» открылся международный строительный форум 100+ TechnoBuild. В этом году мероприятие пройдет с 1 по 4 октября. В форуме примет участие около 550 компаний.

Строительный форум 100+ TechnoBuild проходит в Екатеринбурге в 11-й раз

Строительный форум 100+ TechnoBuild проходит в Екатеринбурге в 11-й раз

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Строительный форум 100+ TechnoBuild проходит в Екатеринбурге в 11-й раз

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В этом году 100+ TechnoBuild является частью Международной строительной недели. В рамках нее также пройдет IV Международный строительный чемпионат (павильоны №3 и №4). Организаторы предполагают, что общая аудитория мероприятия составит более 40 тыс. человек.

На форуме пройдут открытые лекции знаменитых архитекторов и градостроителей, среди которых — один из ведущих мировых специалистов в области экологического и энергосберегающего дизайна Кен Янг, главный архитектор архбюро «Остоженка» Андрей Гнездилов, основатель иранской архитектурной студии Tehran Architecture Studio, преподаватель архитектуры Мельбурнского университета Фаршад Мехдизаде и известный дизайнер Артемий Лебедев. Всего запланировано 220 секций, международные конференции и круглые столы.

Международный форум и выставка 100+TechnoBuild проводится в Екатеринбурге с 2016 года. Форум посвящен проектированию, строительству, финансированию и эксплуатации высотных и уникальных сооружений любого назначения, вопросам архитектуры, градостроительства, энергоэффективности, комфортной городской среды, благоустройства.

Анастасия Таначева

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