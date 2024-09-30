Реконструкция Белореченского мусорного полигона обойдется в 1,25 млрд руб.

На реконструкцию Белореченского полигона твердых коммунальных отходов в Краснодарском крае потратят 1,25 млрд. руб. Такие цифры приводит издание «Ведомости Юг» со ссылкой на пресс-службу министерства ТЭК и ЖКХ региона.

Ввести объект в эксплуатацию после обновления планируют до конца 2024 года. По завершение работ на полигоне появятся линия компостирования пищевых отходов и очистные сооружения, а также специалисты разработают карту для размещения неутильной части отходов.

Белореченский полигон принимает ТКО из Апшеронского, Белореченского, Горячеключевского, Туапсинского районов и Сочи. В 2023 году проверка Росприроднадзора выявила 42 нарушения природоохранного законодательства на мусорном полигоне: двукратное превышение проектной вместимости, загрязнение подземных вод и отходы, запрещенные к захоронению. Тогда суд постановил приостановить работу объекта на три месяца, а владелец, «Крайжилкомресурс», инициировал реконструкцию полигона площадью в 4 га.

Дмитрий Ковалевский