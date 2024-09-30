В Тюмени во время пожара в ВАЗ погибли два человека
Сегодня днем, 30 сентября, в Тюмени на улице Волгоградской произошел пожар в ВАЗ-2114. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, в результате погибли два человека.
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области
Сообщение о пожаре поступило в МЧС сегодня в 13:00. К моменту прибытия первых пожарно-спасательных расчетов огонь охватил салон машины. Пожар ликвидировали на площади 4 кв. м.
В тушении были задействованы восемь человек личного состава и две единицы спецтехники. Сейчас обстоятельства случившегося выясняются, устанавливаются личности погибших.