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В Тюмени во время пожара в ВАЗ погибли два человека

Сегодня днем, 30 сентября, в Тюмени на улице Волгоградской произошел пожар в ВАЗ-2114. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, в результате погибли два человека.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Сообщение о пожаре поступило в МЧС сегодня в 13:00. К моменту прибытия первых пожарно-спасательных расчетов огонь охватил салон машины. Пожар ликвидировали на площади 4 кв. м.

В тушении были задействованы восемь человек личного состава и две единицы спецтехники. Сейчас обстоятельства случившегося выясняются, устанавливаются личности погибших.

Полина Хабарова

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