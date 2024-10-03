Экзамен принимает искусственный интеллект

«ИИ Лингво» — нейросеть, разработанная Центром искусственного интеллекта, Школой иностранных языков и онлайн-кампусом НИУ ВШЭ. Модель обучена на основе тысяч экспертных оценок устных и письменных текстов. Она позволяет оценить способность к устному и письменному общению на английском языке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Желающим узнать свой уровень владения говорением и письмом по-английски предлагается выполнить блок заданий: написать эссе, ответить на вопросы интервью и построить монолог. Время выполнения заданий составляет не более 60 минут, прохождение теста доступно на любом устройстве, получение результата и лаконичных комментариев к нему занимает 30 минут.

Бета-версия инструмента для самопроверки уровня владения английским языком является бесплатной и доступна по промокоду.

Такой формат позволяет репрезентативно оценить спектр наиболее часто используемых в устном и письменном общении умений. При оценивании ответов нейросеть учитывает более 45 параметров, разработанных экспертами Школы иностранных языков НИУ ВШЭ. Результат определяется на основе комплексной оценки лексического, грамматического, фонетического и стилистического аспектов речи, а также таких характеристик, как связность и логика изложения мысли, умение описания, рассуждения и повествования.

По результатам выполнения заданий определяется итоговый балл и присваивается уровень владения языком от начального (Elementary) до свободного (Upper-Intermediate). Разработанная в Школе иностранных языков НИУ ВШЭ шкала уровней, инкорпорированная в нейросеть, соотносится со всеми международными экзаменационными системами.

«Проект по созданию “ИИ Лингво” — это пример адаптации больших фундаментальных моделей для конкретной прикладной сферы — для образования. Мы прошли путь от проверки ряда научных гипотез до внедрения моделей в итоговый продукт, доступный как онлайн-сервис для самопроверки владения английским языком. Нашу разработку отличает способность оценивать одновременно не только текстовые ответы, но и аудиоречь, и на основе комплекса критериев оценивать итоговый уровень владения языком. Для этого нам потребовалось изучить значительное число открытых решений и в итоге провести дообучение на работах, проверенных профессиональными лингвистами»,— объясняет Алексей Масютин, операционный директор Центра искусственного интеллекта.

Планируется разработка моделей для других иностранных языков. Это поможет изучающим иностранные языки проводить самооценку знаний, получать оперативную обратную связь в необходимом объеме и с должной периодичностью, отслеживая развитие своего уровня владения языком.

«Внедрение ИИ-решений в процесс оценки языковых навыков кардинально меняет подход к изучению языков, делая его комфортнее. Мы создаем инструмент, который позволяет не просто фиксировать текущий уровень знаний, но и динамично отслеживать прогресс, обеспечивая каждому человеку возможность регулярной и объективной самооценки»,— заключает Сергей Рощин, проректор НИУ ВШЭ.

Подготовлено пресс-службой НИУ ВШЭ