Без России мир от таяния мерзлоты не спасти

На минувшей неделе в Якутске в рамках V Северного форума состоялось самое представительное мероприятие по мерзлотоведению и проблемам арктического климата за последние два года. Ведущие ученые и эксперты в этой области из США, Норвегии, Монголии и России обменялись мнениями на II Международной конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: заместитель генерального директора, директор направления «Наука» Фонда Мельниченко Илья Типунин, проректор Томского государственного университета Виктор Демин, заместитель генерального директора Якутского научного центра СО РАН Трофим Максимов

Фото: пресс-служба Фонда Мельниченко Слева направо: заместитель генерального директора, директор направления «Наука» Фонда Мельниченко Илья Типунин, проректор Томского государственного университета Виктор Демин, заместитель генерального директора Якутского научного центра СО РАН Трофим Максимов

Фото: пресс-служба Фонда Мельниченко

Глобальный диалог о климатических рисках, особенно в части проблем многолетней мерзлоты, невозможен без участия России, единогласно сошлись во мнении ее участники. Заявления об этом прозвучали на круглом столе «Моделирование и коммуникация: возможности и опыт каждой страны в общем международном обмене информацией о мониторинге парниковых газов и вечной мерзлоты как части углеродного цикла», который состоялся 24 сентября.

Докладчики представили результаты исследований, основанных на мониторинге изменения климата в Арктике, изложили научные оценки последствий таяния многолетней мерзлоты и предложили сценарии поиска способов снижения рисков неконтролируемых эмиссий СО2 из природных источников.

Особенность криолитозоны арктического региона в том, что она скрывает огромные пулы углерода, резкое высвобождение которого может обладать эффектом, сопоставимым по масштабам с антропогенными выбросами. Вместе с тем вопросы, связанные с этой научной областью, до сих пор остаются недостаточно изученными.

Прозвучал тезис о том, что решение прикладных исследовательских задач, включая эффективный мониторинг криолитозоны, невозможно без международного сотрудничества. При этом ученые с сожалением констатировали: в настоящий момент диалог находится на недопустимо низком уровне.

Модератором дискуссии выступил заместитель генерального директора, директор направления «Наука» Фонда Мельниченко Илья Типунин. «Мы стремимся привлечь как можно более широкое внимание к рискам того, что в результате быстрого потепления в Арктике может высвободиться огромное количество углерода, что кардинально, если не сказать катастрофически, поменяет климат на планете»,— подчеркнул он.

Имеющихся данных о процессах, происходящих в Арктике, все еще недостаточно, отметил Типунин, поэтому Фонд Мельниченко видит своей миссией способствовать глобальному диалогу по этой проблеме.

О координированном мониторинге парниковых газов в зоне вечной мерзлоты рассказала в режиме онлайн Сьюзан Натали (США), старший научный сотрудник Центра климатических исследований Вудвелла и руководитель инициативы «Пути вечной мерзлоты».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: проректор Томского государственного университета Виктор Демин, заместитель генерального директора Якутского научного центра СО РАН Трофим Максимов

Фото: пресс-служба Фонда Мельниченко Слева направо: проректор Томского государственного университета Виктор Демин, заместитель генерального директора Якутского научного центра СО РАН Трофим Максимов

Фото: пресс-служба Фонда Мельниченко

Доклад о принципах и примерах согласованного панарктического мониторинга представил в режиме онлайн Рольф Родвен (Норвегия), исполнительный секретарь рабочей группы программы арктического мониторинга и оценки (AMAP) Арктического совета.

Об инженерных последствиях деградации вечной мерзлоты в условиях изменения климата в Монголии подробно рассказала Адия Саруулзая, заведующая отделом изучения вечной мерзлоты Института географии и геоэкологии Монгольской академии наук.

Доклад о результатах и дальнейших перспективах многолетнего мониторинга климатически активных газов в якутском секторе криолитозоны сделал заместитель генерального директора Якутского научного центра СО РАН Трофим Максимов.

Проректор Томского государственного университета Виктор Демин изложил подходы к работе консорциума «Глобальные изменения Земли: климат, экология, качество жизни», который изучает бассейны великих сибирских рек и прилегающие моря Арктической зоны РФ.

Дмитрий Сергеев из Института геоэкологических наук имени Сергеева РАН рассказал о результатах исследований реакций горной мерзлоты Северного Забайкалья на изменение климата в период 2006–2023 годов.

Организаторами конференции выступили правительство Республики Саха (Якутия), Северный форум, СВФУ им. М. К. Аммосова, АГИКИ, НОЦ «Север», ИМЗ СО РАН и Фонд Мельниченко.

Ольга Грибова