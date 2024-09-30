Из-за спортивного фестиваля в Сириусе изменят маршруты общественного транспорта

На федеральной территории «Сириус» 5 и 6 октября состоится фестиваль спорта IRON STAR SOCHI 2024. В связи с этим изменятся маршруты общественного транспорта, предупредили в пресс-службе администрации Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Андрея Прошунина, Коммерсантъ Фото: Telegram-канал Андрея Прошунина, Коммерсантъ

В указанные дни будет ограничено движение транспорта общего пользования по маршрутам № 517, 533, 535, 535Э, 539, 550, 551, 554, 555, 557 и 560. Также исключили несколько остановок в прямом и обратном направлениях. Полная информация размещена на сайте мэрии Сочи. Горожан и туристов призвали учесть изменения при планировании поездок.

IRON STAR SOCHI 2024 – крупнейшая в стране серия стартов по триатлону. Ежегодно в ней участвуют порядка 10 тыс. спортсменов.

Ранее сообщалось, что в Сочи в новых автобусах с начала года перевезли почти 4,5 млн пассажиров. По профильному нацпроекту на курорт поступило 77 единиц транспорта, 26 из них в этом году.

Вячеслав Рыжков