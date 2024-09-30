Космонавт показал, как выглядит Черное море с борта МКС

Российский космонавт Олег Артемьев показал, как выглядит Черное море с борта Международной космической станции (МКС). Кадры он опубликовал в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / oleg_mks Фото: t.me / oleg_mks

На опубликованной записи видно практически все Черное море, а также Азовское. Видны также Крым и побережье Краснодарского края, Турции, Абхазии.

В конце августа космонавты показывали, как выглядят горы Сочи при взгляде с МКС. Снимок сделал командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко. На кадрах можно насчитать около десяти ледников.

Несколькими годами ранее, в ноябре 2022, Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков в ноябре 2022 года прошли в Сочи послеполетную реабилитацию. В парке «Ривьера» в это время они посадили магнолию.

Вячеслав Рыжков