Космонавт показал, как выглядят горы Сочи при взгляде с МКС

ТАСС опубликовало фотографию горных хребтов Сочи. Снимок сделал командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко с борта Международной космической станции (МКС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Роскосмоса / Олег Кононенко Фото: Telegram-канал Роскосмоса / Олег Кононенко

По мнению космонавта, горы Сочи — одни из самых впечатляющих в России. «Находясь на стыке Черноморского побережья и Кавказских гор, Сочи имеет четкое деление на высокогорные, среднегорные и низкогорные области, которые отчетливо видны на снимке»,— цитирует Олега Кононенко издание.

Космонавт обратил внимание, что в высокогорной части можно рассмотреть одну из самых высоких горных вершин — Агепсту, а также озера, реки, ущелья и каньоны. Кроме того, можно насчитать около десяти ледников. «Среднегорная область охватывает около 70% всей площади территории. Здесь склоны гор покрыты лесами. Это предгорья и долины»,— сказал Олег Кононенко. Самым величественным хребтом региона он назвал Кавказский.

Маргарита Синкевич