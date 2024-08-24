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Космонавт показал, как выглядят горы Сочи при взгляде с МКС

ТАСС опубликовало фотографию горных хребтов Сочи. Снимок сделал командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко с борта Международной космической станции (МКС).

Фото: Telegram-канал Роскосмоса / Олег Кононенко

Фото: Telegram-канал Роскосмоса / Олег Кононенко

По мнению космонавта, горы Сочи — одни из самых впечатляющих в России. «Находясь на стыке Черноморского побережья и Кавказских гор, Сочи имеет четкое деление на высокогорные, среднегорные и низкогорные области, которые отчетливо видны на снимке»,— цитирует Олега Кононенко издание.

Космонавт обратил внимание, что в высокогорной части можно рассмотреть одну из самых высоких горных вершин — Агепсту, а также озера, реки, ущелья и каньоны. Кроме того, можно насчитать около десяти ледников. «Среднегорная область охватывает около 70% всей площади территории. Здесь склоны гор покрыты лесами. Это предгорья и долины»,— сказал Олег Кононенко. Самым величественным хребтом региона он назвал Кавказский.

Маргарита Синкевич

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