В Екатеринбурге скончался проректор УрФУ Андрей Полтавец

Скончался проректор по информационным технологиям Уральского федерального университета (УрФУ) Андрей Полтавец. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Андрей Полтавец родился в Свердловске, где окончил школу №5, а позже — физический факультет УрГУ. «Позже в университете он был одним из инициаторов активного внедрения компьютерных технологий»,— отметили представители УрФУ.

В апреле на 70 году жизни скончался ученый и преподаватель УрФУ Александр Овсянников. Он был кандидатом физикоматематических наук, доцентом департамента математики, механики и компьютерных наук. Для студентов он вел курс лекций по «Основам алгебры», «Дифференциальной геометрии», «Линейной алгебры» и «Аналитической геометрии».

Полина Хабарова