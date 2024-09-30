Сочинские строители закончили восстановление школы искусств в Мариуполе

В Мариуполе открыли восстановленную школу искусств. Ее в течение двух лет ремонтировали сочинские строители, рассказал в своем Telegram-канале глава Сочи Андрей Прошунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

«Два года понадобилось сочинским строителям, чтобы возродить этот знаковый для горожан объект, вернуть его в единый историко-архитектурный ансамбль центра города. Успели ко Дню воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией»,— написал мэр.

Школа сможет принять 800 детей. Они будут обучаться музыке, хореографии, театральному и изобразительному искусству.

Работы начали в ноябре 2022 года. В рамках реконструкции строители усилили фундамент, восстановили несущие конструкции, обновили фасады, отремонтировали внутренние помещения.

Всего Сочи направил направил в новые регионы страны порядка 1,2 тыс. специалистов. В работе больше 200 объектов в Донецке, Мариуполе, Амвросиевке, Харцызске и Макеевке.

Вячеслав Рыжков