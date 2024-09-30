Новым заместителем главы Сургута назначен Виталий Малыхин

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) заместителем главы Сургута назначили бывшего сотрудника мэрии, экс-руководителя исторических проектов Виталия Малыхина, сообщили в городской администрации. Он вступил в должность сегодня, 30 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виталий Малыхин

Фото: администрация Сургута Виталий Малыхин

Фото: администрация Сургута

«В составе команды главы города Максима Николаевича Слепова планирую реализовывать актуальные запросы по направлениям внутренней, молодежной и информационной политики в интересах жителей Сургута. Главой поставлена задача перестроить работу с молодежью. Сургут — город молодых. Постараемся вернуть этот статус»,— прокомментировал назначение замглавы.

Виталий Малыхин 24 декабря 1976 года в селе Пресновка в Казахстане, где в 1997 году окончил Северо-Казахстанский государственный университет по специальности «История и право», а в 2020 году закончил магистратуру Сургутского государственного университета (СурГУ) по направлению подготовки «Политология», кроме того, он проходил обучение по программе «Сколково» по подготовке региональной команды реализации проектов развития Югры.

В 1990-х работал преподавателем истории государства и права, учителем истории в образовательных учреждениях, режиссером массовых мероприятий в СурГУ, с 2001 по 2017 год трудился на разных должностях в сфере культуры, молодежной политики, туризма и спорта в администрациях Сургута и Сургутского района, был помощником депутата окружной думы. С 2018 года Виталий Малыхин историко-культурный центр «Барсова гора», с 2019 по сентябрь 2024 года — центр патриотических проектов «Моя история».

Напомним, в августе замглавы Сургута Михаил Гуманюк написал заявление об уходе с поста по собственному желанию «в связи с выходом на пенсию». На этом посту он пребывал с 2021 года, курировал правовое управление, управление кадров и муниципальной службы, управление документационного, организационного обеспечения и другое.

Ирина Пичурина