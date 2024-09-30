В Тюмени ночью загорелся ресторан «Зарница»

В ночь на 30 сентября в Тюмени загорелся ресторан «Зарница» на ул. Ленина,68/101. Сообщение о пожаре поступило спасателям около 1:00, сообщили в МЧС Тюменской области.

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Согласно предварительным данным, огонь перешел на здание от мусорного контейнера, расположенного в близи фасада. В ресторане в результате возгорания были повреждены наружная отделка здания и имущество на площади 35 кв. м, в тушении прняли участие 32 человека и девять единиц основной и специальной техники.

Пострадавших в пожаре нет, его причины устанавливаются.

Напомним, в ранее в Тюмени загорелась баня на ул. Степная. К моменту прибытия первых пожарно-спасательных подразделений огонь перекинулся на рядом стоящие хозяйственные постройки, площадь пожара составляла не менее 400 кв. м.

Ирина Пичурина