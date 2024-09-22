МЧС приступили к тушению пожара на улице Степная в Тюмени

В Тюмени на ул. Степная начался пожар в бане, в тушении которого задействованы сотрудники МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Тюмени на ул. Степная начался пожар в бане, в тушении которого задействованы сотрудники МЧС России

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В Тюмени на ул. Степная начался пожар в бане, в тушении которого задействованы сотрудники МЧС России

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По данным МЧС России, к моменту прибытия первых пожарно-спасательных подразделений огонь перекинулся на рядом стоящие хозяйственные постройки. Сейчас площадь пожара составляет около 400 кв. м. К тушению пожара подключены девять единиц техники и 23 сотрудников ГУ МЧС России по Тюменской области.

Сведений о погибших и пострадавших не поступало.

Анастасия Таначева