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обновлено 16:25

МЧС приступили к тушению пожара на улице Степная в Тюмени

В Тюмени на ул. Степная начался пожар в бане, в тушении которого задействованы сотрудники МЧС России.

В Тюмени на ул. Степная начался пожар в бане, в тушении которого задействованы сотрудники МЧС России

В Тюмени на ул. Степная начался пожар в бане, в тушении которого задействованы сотрудники МЧС России

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В Тюмени на ул. Степная начался пожар в бане, в тушении которого задействованы сотрудники МЧС России

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По данным МЧС России, к моменту прибытия первых пожарно-спасательных подразделений огонь перекинулся на рядом стоящие хозяйственные постройки. Сейчас площадь пожара составляет около 400 кв. м. К тушению пожара подключены девять единиц техники и 23 сотрудников ГУ МЧС России по Тюменской области.

Сведений о погибших и пострадавших не поступало.

Анастасия Таначева

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