обновлено 16:25
МЧС приступили к тушению пожара на улице Степная в Тюмени
В Тюмени на ул. Степная начался пожар в бане, в тушении которого задействованы сотрудники МЧС России.
В Тюмени на ул. Степная начался пожар в бане, в тушении которого задействованы сотрудники МЧС России
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
По данным МЧС России, к моменту прибытия первых пожарно-спасательных подразделений огонь перекинулся на рядом стоящие хозяйственные постройки. Сейчас площадь пожара составляет около 400 кв. м. К тушению пожара подключены девять единиц техники и 23 сотрудников ГУ МЧС России по Тюменской области.
Сведений о погибших и пострадавших не поступало.