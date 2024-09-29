В Казани из-за повреждения сети изменили движение 3 трамваев и 2 троллейбусов

В Казани на подъеме на ул. Халитова повредилась контактная сеть. Из-за аварии временно изменили движение трех трамваев и двух троллейбусов. Об этом сообщили в пресс-службе Метроэлектротранса.

Трамвайные маршруты № 5а, 7 временно будут проходить с ул. Глазунова по маршруту № 3. Трамваи № 6 будут курсировать с Караваево по маршруту № 1.

Троллейбус № 7 временно пройдет с ЖД Вокзала через ул. Толстого. Троллейбусы по маршруту № 2 будут курсировать с Ветеринарной академии по маршруту № 13.

На месте повреждения сети работают аварийные службы предприятия.

UPD: Движение восстановили.

Диана Соловьёва