В Казани возле Кремлевской набережной 2 человека пострадали в ДТП

Сегодня в 12:36 на ул. Батурина, рядом с Кремлевской набережной, двое человек пострадали в результате столкновения машин «Хендай Солярис» и «Шкода». Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Казани.

За рулем автомобиля «Хендай Солярис» находился 25-летний гражданин Кыргызстана. Как сообщает ГАИ города, водитель не выбрал безопасную скорость, выехал на встречную полосу и врезался в машину «Шкода».

В результате ДТП водитель автомобиля «Шкода» и пассажир «Хендай» получили множественные травмы. Их госпитализировали на машине скорой медицинской помощи.

Автомобили получили серьезные механические повреждения.

По факту ДТП вынесли определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования.

Диана Соловьёва