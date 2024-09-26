ХК «Автомобилист» обыграл «Сибирь» и продлил серию побед до четырех матчей

Хоккейный клуб «Автомобилист» обыграл новосибирскую «Сибирь» в десятом матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра проходила в Новосибирске и закончилась со счетом 2:4 (0:0;0:4;2:0). Это четвертая победа подряд для екатеринбургского клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

У «Автомобилиста» шайбы забросили: Максим Денежкин, Кертис Волк, Владимир Кузнецов, Брукс Мэйсек. За «Сибирь» отличились Сергей Широков и Владимир Бутузов.

После десяти игр у «Автомобилиста» 15 очков, он остался на первом месте Восточной конференции КХЛ. У «Сибири» 12 очков, команда находится на второй строчке Восточной конференции.

В предыдущем матче «Автомобилист» обыграл «Нефтехимик». Игра проходила в Нижнекамске и закончилась со счетом 1:2 (1:1;0:1;0:0).

Следующую игру «Автомобилист» проведет дома: 29 сентября сыграет с «Ак Барсом» в Екатеринбурге.

Виталий Красиков