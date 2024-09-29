В Екатеринбурге прошел «детский» крестный ход

Воспитанники воскресных школ Екатеринбургской митрополии по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения приняли участие в «детском» крестном ходе в честь начала нового учебного года, сообщили в епархии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатеринбургская епархия Фото: Екатеринбургская епархия

«Участники молитвенного шествия проходят восьмикилометровый путь по маршруту Царского крестного хода до монастыря Царственных страстотерпцев, где у Поклонного Креста будет совершен Благодарственный молебен», — говорится в сообщении с уточнением, что в процессии приняли участие 1700 человек.

Участники шли от храма в честь Владимирской иконы на Семи Ключах до Ганиной Ямы. В прошлом году в мероприятие поучаствовали около 1300 человек.

Мария Шараева