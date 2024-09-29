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Сочинскую епархию с визитом посетил патриарх Кирилл

С официальным визитом сочинскую епархию посетил патриарх Кирилл, который провел службу во Владимирском соборе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Сочи Андрей Прошунин.

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Фото: Telegram-канал главы Сочи Андрея Прошунина

Фото: Telegram-канал главы Сочи Андрея Прошунина

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Фото: Telegram-канал главы Сочи Андрея Прошунина

Фото: Telegram-канал главы Сочи Андрея Прошунина

Сегодня православные верующие со всего города собрались в Кафедральном соборе Сочи, чтобы посетить Божественную литургию. Патриарха Кирилла встретили глава города Андрей Прошунин, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и полномочный представителей Президента РФ в ЮФО Владимир Устинов.

«Признателен ему за неустанное служение Церкви и Отечеству, которое проповедует нравственные ценности, веками объединяющие наше общество»,— отметил глава города.

Алина Зорина

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