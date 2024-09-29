В Свердловской области в начале октября ожидается похолодание

В Свердловской области с 30 сентября по 2 октября ожидается похолодание из-за антициклона с Балтики, несущем более прохладный воздух, сообщили в Уральском Гидрометцентре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Каспришин, Коммерсантъ Фото: Андрей Каспришин, Коммерсантъ

В понедельник 30 сентября будет переменная облачность, без осадков с порывами ветра до 14 м/с. В регионе температура воздуха ночью составит + 6–11°, днем +16-21°, в Екатеринбурге — + 10° и + 19° соответственно.

К вечеру вторника 1 октября в Свердловской области местами пройдет кратковременный дождь с ветром до 15 м/с. Ночью в области температура опустится до + 5-10°, днем повысится в пределах +13-18°. В Екатеринбурге ночью температура воздуха составит+ 9°, днем —+16°.

В среду и четверг ожидается ослабление ветра. Ночью похолодает до -2°, днем потеплеет до +13°. В Екатеринбурге ночью температура составит +2°, днем —+12°.

Мария Шараева