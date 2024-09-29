В 2024 году бизнесмены Татарстана приобрели 13,7 тыс. объектов недвижимости

В этом году в Татарстане предприниматели малого и среднего бизнеса закупили более 13,7 тыс. объектов недвижимости. Об этом сообщили в пресс-службе Росреестра республики.

Среди них бизнесмены приобрели 5,7 тыс. нежилых помещений, 5,7 тыс. земельных участков и 2,3 тыс. зданий.

С 2019 года в Росреестре Татарстана зарегистрировали по обращениям представителей малого и среднего бизнеса 38 тыс. земельных участков, 14,4 тыс. зданий и 43,6 тыс. нежилых помещений. Всего предприниматели республики за это время приобрели более 96 тыс. объектов недвижимости.

Диана Соловьёва