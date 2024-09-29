Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В 2024 году бизнесмены Татарстана приобрели 13,7 тыс. объектов недвижимости

В этом году в Татарстане предприниматели малого и среднего бизнеса закупили более 13,7 тыс. объектов недвижимости. Об этом сообщили в пресс-службе Росреестра республики.

Среди них бизнесмены приобрели 5,7 тыс. нежилых помещений, 5,7 тыс. земельных участков и 2,3 тыс. зданий.

С 2019 года в Росреестре Татарстана зарегистрировали по обращениям представителей малого и среднего бизнеса 38 тыс. земельных участков, 14,4 тыс. зданий и 43,6 тыс. нежилых помещений. Всего предприниматели республики за это время приобрели более 96 тыс. объектов недвижимости.

Диана Соловьёва

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...