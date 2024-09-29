В Югре автомобиль съехал в реку Обь, трое человек погибли, в том числе ребенок
В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО—Югра) в Мегионе автомобиль марки Peugeot съехал в обрыв реки Обь. Как сообщили в региональной ГИБДД, в результате ДТП трое человек погибли.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
«Водитель и два пассажира, в том числе 12-летняя девочка скончались до приезда скорой помощи», — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что сейчас сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.