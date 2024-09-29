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В Югре автомобиль съехал в реку Обь, трое человек погибли, в том числе ребенок

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО—Югра) в Мегионе автомобиль марки Peugeot съехал в обрыв реки Обь. Как сообщили в региональной ГИБДД, в результате ДТП трое человек погибли.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Водитель и два пассажира, в том числе 12-летняя девочка скончались до приезда скорой помощи», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что сейчас сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Мария Шараева

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