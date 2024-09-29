В Набережных Челнах загорелся пассажирский автобус

Вчера в Набережных Челнах у остановки «45 квартал» загорелся пассажирский автобус. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Татарстану.

По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность систем и узлов транспортного средства. Огонь распространился на площади 24 квадратных метра.

Пожарные потушили возгорание. Пострадавших в пожаре нет.

МЧС России напоминает, что в случае возгорания в общественном транспорте нужно сообщить об этом водителю, попытаться воспользоваться огнетушителем, покинуть салон и помочь это сделать другим пассажирам, отойти на безопасное расстояние и вызвать пожарную охрану.

Диана Соловьёва