В Казани ведутся переговоры о запуске авиасообщения с Бахрейном

В Казани обсуждают возможность открытия прямого авиасообщения с Бахрейном. Об этом сообщил генеральный директор аэропорта «Казань» Сергей Романцов, передает «Татар-информ».

По словам гендиректора аэропорта, после успешного запуска первого рейса из Шанхая следующей целью станет Бахрейн. «Мы еще работаем над созданием рейса в Бахрейн, идут переговоры. Есть некоторые нюансы, которые сейчас решаем», — подчеркнул Сергей Романцов.

Хотя точные сроки запуска нового маршрута пока не определены, представитель аэропорта отметил, что на разработку и реализацию рейса Шанхай — Казань потребовалось около полутора лет.

Сегодня в аэропорту Казани приземлился первый прямой рейс из Шанхая.

Анар Зейналов