В Татарстане будут судить двух сотрудников агрофирмы за травмы рабочего

Двое сотрудников агрофирмы в Татарстане предстанут перед судом по обвинению в нарушении правил охраны труда, что привело к травмам работника. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Республике Татарстан.

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении руководителя и заведующей складом кооператива «Игенче» ООО «Агрофирма КАМА», обвиняемых в нарушении требований охраны труда.

По данным следствия, в июле 2024 года они допустили к опасным работам кузнеца без необходимой квалификации. Во время разгрузки мешков с семенами на складе мужчина выпал из прицепа и получил серьезные травмы.

Все необходимые доказательства собраны, и дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Анар Зейналов