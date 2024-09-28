Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Полиция начала проверку после обстрела машины директора «Крик ТВ» в Екатеринбурге

Сотрудники полиции начали проверку после того, как неизвестные дважды выстрелили в автомобиль гендиректора «Крик ТВ» Евгения Губко около бизнес-центра «Вознесенский» в Екатеринбурге, сообщили «Ъ-Урал» в городской полиции.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«По данному факту сотрудниками отдела полиции № 1 УМВД России по г. Екатеринбургу проводятся проверочные мероприятия», — рассказали в полиции.

В официальном telegram-канале «Крик ТВ» Евгений Губко сообщил, что инцидент произошел пока он обедал в ресторане. «Подозреваю застройщика "Ривьеру", так как сейчас у нас идет журналистское расследование. Мы очень глубоко копнули», — рассказал Евгений Губко.

Напомним, в июне следователи возбудили уголовное дело после избиения журналистов «Крик-ТВ», которые снимали, как «мужчина раздает сим-карты мигрантам — без оформления и предъявления паспорта». В отношении нападавших было возбуждено дело по ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов).

Мария Шараева

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...