Полиция начала проверку после обстрела машины директора «Крик ТВ» в Екатеринбурге

Сотрудники полиции начали проверку после того, как неизвестные дважды выстрелили в автомобиль гендиректора «Крик ТВ» Евгения Губко около бизнес-центра «Вознесенский» в Екатеринбурге, сообщили «Ъ-Урал» в городской полиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«По данному факту сотрудниками отдела полиции № 1 УМВД России по г. Екатеринбургу проводятся проверочные мероприятия», — рассказали в полиции.

В официальном telegram-канале «Крик ТВ» Евгений Губко сообщил, что инцидент произошел пока он обедал в ресторане. «Подозреваю застройщика "Ривьеру", так как сейчас у нас идет журналистское расследование. Мы очень глубоко копнули», — рассказал Евгений Губко.

Напомним, в июне следователи возбудили уголовное дело после избиения журналистов «Крик-ТВ», которые снимали, как «мужчина раздает сим-карты мигрантам — без оформления и предъявления паспорта». В отношении нападавших было возбуждено дело по ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов).

Мария Шараева