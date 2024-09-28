Полиция начала проверку после обстрела машины директора «Крик ТВ» в Екатеринбурге
Сотрудники полиции начали проверку после того, как неизвестные дважды выстрелили в автомобиль гендиректора «Крик ТВ» Евгения Губко около бизнес-центра «Вознесенский» в Екатеринбурге, сообщили «Ъ-Урал» в городской полиции.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
«По данному факту сотрудниками отдела полиции № 1 УМВД России по г. Екатеринбургу проводятся проверочные мероприятия», — рассказали в полиции.
В официальном telegram-канале «Крик ТВ» Евгений Губко сообщил, что инцидент произошел пока он обедал в ресторане. «Подозреваю застройщика "Ривьеру", так как сейчас у нас идет журналистское расследование. Мы очень глубоко копнули», — рассказал Евгений Губко.
Напомним, в июне следователи возбудили уголовное дело после избиения журналистов «Крик-ТВ», которые снимали, как «мужчина раздает сим-карты мигрантам — без оформления и предъявления паспорта». В отношении нападавших было возбуждено дело по ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов).