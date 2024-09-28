В Казани средняя зарплата поваров составила 53 тыс. руб. в 2024 году

Повар в Казани в среднем зарабатывает около 53 тысяч рублей в месяц, однако зарплаты в этой сфере могут значительно варьироваться в зависимости от квалификации и опыта. Это следует из данных аналитиков портала «ГородРабот.ру».

Средняя зарплата поваров в Казани в 2024 г. составила 53 225 руб. Это немного ниже, чем в Москве и Санкт-Петербурге, где повара получают в среднем 67 198 и 62 729 руб. соответственно. Однако заработок поваров зависит от множества факторов, включая квалификацию, стаж и регион работы.

По данным аналитиков, средняя зарплата повара в России в 2024 г. составила 55 722 руб. Большинство вакансий предлагают оплату труда на уровне 50 тыс. руб. Высококвалифицированные шеф-повара с опытом работы в престижных ресторанах могут получать до 350 тысяч рублей в месяц, особенно в таких крупных городах, как Москва и Санкт-Петербург.

Ранее стало известно, что в Татарстане самыми востребованными специалистами стали банковские работники. Средняя зарплата на этих позициях составила 65 074 руб. в месяц при полной занятости.

Анар Зейналов